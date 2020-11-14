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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Malatya'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Malatya'da balkondan düşen kadın ağır yaralandı

Olay yerinden görüntü

Yaşlı Kadın İlk Müdahale Polis Sağlık Ekipleri Ameliyat 

-Görgü tanıklarının röportajı
-Emniyet şeridinden detay

( MALATYA ) - MALATYA

- Malatya'da balkondan balkona sarkarak geçmeyen çalışan 75 yaşındaki kadın beton zemine düşerek ağır yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Küçük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İlter Sokak içerisinde bulunan bir apartmanın üçüncü katında kızı ile birlikte yaşayan Zöhre Erdoğan (75) ikametinin balkonundan bir alt kattaki dairenin balkonuna sarkarak geçmek isterken dengesini kaybederek beton zemine düştü. Düşme neticesinde vücudunun çeşitli yerlerinde ciddi kırıkların meydana geldiği belirtilen Erdoğan'a ilk müdahale çevredeki vatandaşlar tarafından yapılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın ameliyata alınırken, sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak başlatılan inceleme sürüyor. (HE-CÖ-
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