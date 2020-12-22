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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
- Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 4 yaralı

- Malatya'da akrabaların arazi kavgası: 4 yaralı

HASTANE GÖRÜNTÜ

( MALATYA ) MALATYA

Silahlı Kavga Arazi Kavgası 


- Malatya'da akrabalar arasında arazi meselesi yüzünden çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, M.Y.,K.Y. A.Y., karşılıklı açılan ateş sonucunda G.Y. ise darp neticesinde yaralandı. Yaralılardan M.Y. ile K.Y. Turgut Özal Tıp Merkezine diğer yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (HE-SD-
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