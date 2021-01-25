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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı

Malatya'da 3'üncü katın penceresinden atlayan genç kız ağır yaralandı

OLAY YERİ EKİP ÇALIŞMALARI

( MALATYA )-Erkek arkadaşından ayrılınca pencereden atladı MALATYA

Genç Kız Polis Sağlık Ekipleri 


- Malatya'da erkek arkadaşının ayrılmak istediği 19 yaşındaki genç kız kendini 3'üncü katın penceresinden aşağı attı. Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çoban Hasso Sokak'ta 4 katlı bir apartmanda ailesiyle birlikte yaşayan 19 yaşındaki P.Ö. erkek arkadaşının kendinden ayrılmak istediğini öğrenince evlerinin penceresinden kendini aşağı attı. Toprak zemine düşen genç kız ağır yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk Müdahalesi olay yerinde yapılan genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.
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