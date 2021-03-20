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20 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MALATYA - Cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandı

MALATYA - Cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandı

- Cinayet zanlılarının adliyeden çıkarılması Malatya 'da cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandıMALATYA (AA) - Malatya 'da cinayet ve silahlı yaralama olayına karışan 4 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezmi Karatay Caddesi'nde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada E.D'nin hayatını kaybetmesi, E.B, ileM.D'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.S.A, M.K, B.G, ve M.U.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Silahlı Kavga Yazılı Açıklama Cinayet 

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