MALATYA - Cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandı
- Cinayet zanlılarının adliyeden çıkarılması Malatya 'da cinayet ve yaralama zanlısı 4 kişi tutuklandıMALATYA (AA) - Malatya 'da cinayet ve silahlı yaralama olayına karışan 4 zanlı tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cezmi Karatay Caddesi'nde 17 Mart'ta meydana gelen silahlı kavgada E.D'nin hayatını kaybetmesi, E.B, ileM.D'nin yaralanmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.S.A, M.K, B.G, ve M.U.K. çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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