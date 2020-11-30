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30 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
MALATYA - ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

MALATYA - ASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandı

- Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik'in cenaze namazı - Helallik alınması - Cenaze namazı kılınmasıASYMD Genel Başkanı Çelik son yolculuğuna uğurlandıMALATYA (AA) - Malatya 'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Anadolu Spor Medyası ve Yazarları Derneği (ASYMD) Genel Başkanı Akif Çelik'in cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedavisi görürken hayatını kaybeden Çelik'in cenazesi, Yeşiltepe Şehir Mezarlığı'na getirildi.
Sosyal mesafe kurallarına uygun olarak kılınan cenaze namazının ardından Çelik'in cenazesi toprağa verildi.
Cenaze törenine, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, Malatya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Vahap Güner, Çelik'in yakınları ve meslektaşları katıldı.

Koronavirüs Hastane Cenaze Cenaze Namazı 

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