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18 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MALATYA - Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı

MALATYA - Arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı

- Ekiplerin olay yerinde inceleme yapması Malatya 'da arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandıMALATYA (AA) - Malatya 'nın Yeşilyurt ilçesinde, arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulan bir kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Şehbayram Mahallesi'nde, arkadaşıyla şakalaştığı ileri sürülen M.K. tabancayla vuruldu.Yaralanan M.K, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.M.K'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, kaçan arkadaşı A.B'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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