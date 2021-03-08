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08 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
MALATYA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

MALATYA - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

- Kırsaldaki kadın üreticiler ile farklı mesleklerde çalışan girişimci kadınların bir araya gelmesi - Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın'ın konuşmasıMALATYA (AA) - Malatya 'da, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısı ile etkinlik düzenlendi.
Kırsaldaki kadın üreticiler ile farklı mesleklerde çalışan girişimci kadınlar, Malatya Tarım ve Hayvancılık Platformunun 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında bir araya gelerek, deneyimlerini paylaştı.Platformdan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım Platformu Kadın Girişimcileri Grubu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce ile Atalar Mahallelerindeki kadın çoban ve çiftçilerle bir araya geldi. Malatya Tarım Platformu ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı İhsan Akın, üreten ve emekçi kadınların düzenlenen etkinlikte tecrübelerin paylaştığını belirtti.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında kırsaldaki kadınlar ile kent merkezindeki girişimci kadınları buluşturduklarını aktaran Akın, "Geçen yıl kadın girişimciler ile olan programımızı panel şeklinde yapmıştık. Bu yıl sahada gerçekleştirdiğimiz programdaki asıl amacımız yetiştiricilerimiz, üreticilerimiz ile kadın girişimcilerimizi buluşturmak ve birbirlerini tanımalarını sağlamak. Kadınların birbirlerine yardımcı olmaları açısından kaynaşmalarını sağlamak adına sosyal anlamda buluşturduk." ifadelerin kullandı.Akın'ın konuşmasının ardından programa ev sahipliği yapan ve örnek yetiştiricilik yapan Hanım Yılmaz ile girişimci kadınlar Nimet Yıldırım ve Leyla Balal'a plaket verildi.
Tarım Platformu Girişimci Kadınlar grubu ise bugüne kadar yaptığı destekten dolayı Akın’a plaket sunarak teşekkür etti.Program sonunda Kadınlar Günü nedeniyle sosyal etkinlikler çerçevesinde kadınlara çanta ile karanfil dağıtıldı.

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