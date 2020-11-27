MALATYA - 4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)

- Deprem anında akvaryumdaki suyun dalgalanması - Deprem anında bir iş yerinden panikle dışarı çıkan vatandaşlarMALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem anında vatandaşların bir iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım