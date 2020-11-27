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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
MALATYA - 4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)

MALATYA - 4,7 büyüklüğündeki deprem anı (4)

- Deprem anında akvaryumdaki suyun dalgalanması - Deprem anında bir iş yerinden panikle dışarı çıkan vatandaşlarMALATYA (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem anında vatandaşların bir iş yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

Deprem Bild Kamera Kaçış 

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