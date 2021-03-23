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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
MALATYA - 1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

MALATYA - 1234 litre sahte içki ele geçirildi: 1 gözaltı

- Ekiplerin sahte içki imalatı yapılan bağ evine baskın düzenlemesi - Varil ve damacanalara doldurulmuş el yapımı boğma rakının ele geçirilmesiMALATYA (AA) - Malatya 'da düzenlenen operasyonda 1234 litre sahte içki ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kentte sahte içki satışı ve imalatı yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Belirlenen bir bağ evinde yapılan aramada, varil, damacana ve pet şişelerde 1234 litre el yapımı boğma rakı ele geçirildi.Suç unsuru malzemelere el konulurken olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Sahte İçki Damacana 

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