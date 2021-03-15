Malabadi Köprüsüne ziyaretçi akını

-Kalabalıktan görüntü

-Çocukların köprüyü tanıtması

-detay görüntüler



( DİYARBAKIR ) - DİYARBAKIR



- UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde bulunan Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki tarihi Malabadi Köprüsü, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Yaklaşık 9 asır önce, Artuklu Beyliği tarafından yapılan Malabadi Köprüsü Diyarbakır'ın Silvan ilçe sınırları içerisinde yer alıyor. 7 metre en ve 150 metre uzunluğuna sahip Malabadi Köprüsünün yüksekliği, 19 metreyi buluyor. 12'nci yüzyılda yapıldığı değerlendirilen Malabadi Köprüsü, kemerinin genişliği bakımından dünyanın eşsiz eserleri arasında yer alıyor. Yıllar içerisindeki yıpranmaları nedeni ile Silvan Belediyesi tarafından 1989 yılında restoresi yapılan Malabadi Köprüsünde, bölgeden geçen kervanların konaklayabileceği bölümler de bulunuyor. Odalar yüksek tavanlı ve tuğla örtülü olurken, 5 gözlü köprü üç bölümden oluşup iki eğimle yola bağlanıyor. Korona virüs risk haritasına göre mavi kategoride bulunan Silvan'daki tarihi köprü, çevre illerden ziyaretçi çekmeye başladı.

Uzun bir süredir evden çıkamayan, yeni kontrollü normalleşme ile birlikte korona virüs kurallarına uyarak dışarı çıkan vatandaşlar, tarihi köprüyü gezip bol bol fotoğraf çektirdi. Bölgede bulunan küçük çocuklar da yerli ve yabancı turistlere köprünün tarihi hakkında bilgi veriyor (MRY-YRT-



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