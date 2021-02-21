

- Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, kalifikasyon işlemleri süren, 7.62 milimetre makineli tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesinin sürdüğünü açıkladı.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, kalifikasyon işlemleri süren makineli tüfek PMT 7.62’nin geliştirilmeye devam edildiğini ve kalifikasyonları bittiğinde teslim edileceğini duyurdu. Demir, sosyal medya hesabından PMT 7.62’nin videosunu paylaşarak, yaptığı açıklamada, “Platformlar için 7.62 mm makineli tüfek PMT 7.62’nin geliştirmesi sürüyor. Kalifikasyonu tamamlandıktan sonra teslimatına başlayacağımız bu silah sisteminde dışa bağımlılığı bitirecek, artık yerli ve milli üretimle güvenlik güçlerimizin kullanımına sunacağız” ifadelerine yer verdi.



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