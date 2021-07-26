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Makine mühendisi evinde ölü bulundu
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Makine mühendisi evinde ölü bulundu

Makine mühendisi evinde ölü bulundu

Evden detay

Çilingir Polis Makine Mühendisi Memur Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri detay
-İş arkadaşları detay
-detay
-makine mühendisinin fotoğrafı

( ANTALYA )- İki gündür haber alamayan iş arkadaşları kötü kokuyla karşılaşınca polisi aradı ANTALYA

- Antalya’da tek başına ikamet eden 35 yaşındaki makine mühendisi, evinde iple asılmış halde ölü bulundu.Olay, Muratpaşa ilçesi Güzeoluk Mahallesi Yalı caddesi üzerinde bulunan 5 katlı apartman dairesinin birinci katında gerçekleşti. Bir devlet kurumunda memur olarak çalışan A.E.'den işe gelmemesi üzerine haber alamayan arkadaşları evine geldi. Kapıyı çalan arkadaşları kimsenin kapıyı açmaması ve içeriden gelen kötü kokular nedeni ile şüphelenerek polise haber verdi. Kısa süre içerisinde eve gelen ekipler, çilingir yardımı ile kapıyı açtı. A.E.'yi ipe asılı halde gören polis, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, A.E.'nin hayatını kaybettiğini belirtti.
İlk belirlemelere göre, A.E.'nin 2 gün önce hayatını kaybettiği tahmin ediliyor.
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