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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

Makilik alandaki yangına havadan ve karadan müdahale

yangından görüntü

Makilik Alan Helikopter 

-dumanlardan ve alevlerden görüntü
-Bölgeden detaylar
-detaylar

( İZMİR ) İZMİR

- İzmir Kiraz ilçesinde, makilik alanda çıkan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor. Edinilen bilgiye göre yangın, Kiraz ilçesi Umurcalı Mahallesi’ndeki makilik alanda yangın çıktı. Çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına, 2 helikopter ve 10’a yakına arazözle müdahale edildiği öğrenildi. Öte yandan yangının, yerleşim yerlerini tehdit etmediği belirtildi.
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