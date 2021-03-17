Makas atan mermer yüklü tır, karayolunda ulaşımın aksamasına neden oldu

--araç kuyruğu detay

--vatandaş röportaj

--tırın kurtarılması



( SİVAS )- Sivas- Ankara karayolunda kar yağışının etkisiyle makas atan mermer yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu. SİVAS



- Sivas-Ankara karayolunda kar yağışının etkisiyle makas atan mermer yüklü tır, ulaşımın aksamasına neden oldu. Sivas’ta sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, öğle saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkisiyle Sivas - Ankara karayolu Sıcak Çermik mevkiinde mermer yüklü bir tır makas atarak Ankara istikametini araç trafiğine kapattı. Makas atan mermer yüklü tır, karayolunda uzun araç kuyruğunun oluşmasına neden oldu. Yolu araç ulaşımına kapatan tır, karayolları ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Kısa süreliğine araç trafiğine kapanan kara yolu tırın yoldan çekilmesiyle araç trafiğine açıldı. (VK-



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