Makaron deposuna baskın

-Depoda makaronları gele geçirmesi



( ADANA ) -- Adana'da bir depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirildi ADANA



- Adana'da polisi yaptığı operasyonda bir depoda 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Yüreğir ilçesine bağlı Şehit Erkut Akbay Mahallesinde bulunan bir depoda kaçak makaron olduğu bilgisine ulaştı. Polis depoya yaptığı baskında 2 milyon 250 bin kaçak makaron ele geçirdi. Olayla ilgili T.D. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. (FKE-



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