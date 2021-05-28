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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
Mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye ekipleri yetişti

Kedinin kurtarılma görüntüsü

( MUĞLA ) MUĞLA

Yavru Kedi Yağmur Suyu 


- Muğla’nın Fethiye ilçesinde yağmur suyu oluğunda mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Hükümet Caddesi 97 Sokak'taki bir işyerinin yağmur suyu oluğundan kedi sesi, geldiğini duyan işletme sahibin ihbarı üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Yağmur suyu oluğunda mahsur kalan yavru kedi, ekipler tarafından kurtarılarak Fethiye Hayvan Barınağı’na teslim edildi.
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