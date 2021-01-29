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29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Mahsur kalan İHA ekibinin yardımına karayolları ekipleri yetişti

Mahsur kalan İHA ekibinin yardımına karayolları ekipleri yetişti

kara saplanan İHA ekibinin aracının kurtarılması

Karayolları Mahsur Kaldı Otobüs Kazası Muhabir Kar Yağışı 

-kar yağışından detay
-kara yolları ekipleri çalışma detay
-kara yolları çalışanı röp.

( SİVAS ) SİVAS

- Kapa saplanıp mahsur kalan İhlas Haber Ajansı muhabirleri, karayolları ekiplerinin yardımı ile kurtarıldı. Sivas-Erzincan sınırında meydana gelen bir otobüs kazasını haberleştirmek için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı muhabirleri Onur Erden ve Veysel Korkmaz, araçlarının kara saplanması sonucu mahsur kaldı. Saplandıkları yerden çıkamayan muhabirler karayolları ekiplerinden yardım istedi. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Kızıldağ Bakım Evi’nden yardıma giden ekipler kapanan yolu açarak kara saplanan aracı kurtardı.
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