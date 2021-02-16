- Mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı



- Sivas’ta etkili olan kar nedeniyle mahsur kalan 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarılarak misafir edildi. Sivas’ta gün boyu etkili olan kar yağışı yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ın Suşehri ilçesinde akşam saatlerinde Karacaören köyüne gitmek isteyen 3 kişi araçları ile kara saplanarak mahsur kaldı. Ayrı saatlerde Şebinkarahisar'ın Yumurcaktaş köyüne gitmek isteyen 4 kişide tipiyi kakalanıp mahsur kaldı. 7 kişi Suşehri İlçe Özel İdare Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarılarak ilçede misafir edildi. (NY-GF



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