Mahalli sanatçıdan sazlı sözlü korona uyarısı

-- Vatandaşların tedbirlere uyum sağlaması konusunda uyarı



( MANİSA )- Kendisinin yazıp bestelediği eserle, vatandaşları daha duyarlı olmaya davet etti MANİSA



- Manisa'nın Kula ilçesinde yaşayan mahalli sanatçı Sami Dinç, son günlerde artan vaka sayılarına karşı vatandaşların tedbir kurallarına daha sıkı dikkat etmesi için, kendisinin yazdığı bir eseri bağlama ile seslendirdi. Kula Kaymakamı Kemal Duru'nun tavsiyesi ile bu eseri yazdığını dile getiren mahalli sanatçı, eserinde Covid-19 tedbirlerini kaleme aldı. Kula Kaymakamı Kemal Duru, beraberindeki kurum amirleri ile birlikte geçtiğimiz günlerde yaptığı Covid-19 tematik denetimleri kapsamında, mahalli sanatçı Sami Dinç'i de ziyaret etti. Bir süre Dinç ile sohbet eden Kaymakam Kemal Duru, son günlerde ülke genelinde olduğu gibi Kula'da da artan vaka sayılarına karşı, dikkat çekici bir yöntem ile tedbir kurallarını öne çıkarmak istediğini söyledi.



Kaymakam Kemal Duru'nun bu isteği ile, kendisinin bir eser yazıp besteleyebileceğini dile getiren Dinç, kısa sürede Covid-19 tedbirlerini kaleme aldığı ve kendisinin bestelediği bir eser hazırladı. Sözlerinde, maske, mesafe ve bireysel hijyenin önemine değinen Dinç, vatandaşları Covid-19 tedbirlerine karşı daha da duyarlı olmaya davet etti. Esnaf, memur ve tüm vatandaşların, el ele verip bu tedbirlere uyum sağlaması, vatandaşların rehavete kapılmaması ve dünya geneline göre ülkemizin tedbirlere karşı tüm dünyaya örnek davranış sergilemesi gibi konuları ele alarak, dikkat çekici bir eser hazırlayan mahalli sanatçı Sami Dinç, büyük beğeni topladı.



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