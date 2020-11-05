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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
Mahalleyi domuzlar bastı

Mahalleyi domuzlar bastı

domuzların mahallede gezmesinden görüntü

( BURSA ) BURSA

Kamera Cep Telefonu 


- Bursa'da aç kalan domuz sürüsü mahalleye kadar indi. Mahalleye inen domuzları vatandaşlar görüntüledi. Mudanya ilçesi Göynüklü mahallesini aç kalan domuzlar bastı. Sürü halinde gezen domuzlar Göynüklü mahallesine kadar indi. Mahallede sürüler halinde gezerek yiyecek aradığı görüldü.
Vatandaşlar mahallelerine kadar inen ve kaçmayan domuzları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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