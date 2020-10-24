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24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Mahallelinin internet talebi

Mahallelinin internet talebi

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( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Hakkari’nin Yüksekova ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, evlerine internet çekilmesini istiyor. Mahalle sakinlerinden Özlem Zengin, ’’Bizim burada herkesin internet sıkıntısı var. Başvuruda bulunduk, altyapı yok dediler. Şimdi alt yapıda geldi ama bir türlü mahalleye alt yapı için kablo çekilmedi. Biz de bu sorunumuz dile getirmek istedik. Sağolsun eski muhtarımız Vehbi Çoruh’da mahalle için yetkili yerlerle görüşüyor ve mahalleli olarak kendisine teşekkür ediyoruz’’ dedi.

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