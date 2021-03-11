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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mahalleliden hırsıza meydan dayağı kamerada

Mahalleliden hırsıza meydan dayağı kamerada

Cep telefonu görüntüsü

Meydan Dayağı Akalan Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Vatandaşların hırsızı yakalaması
-Hırsızın dökülmesi
-Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Küçükçekmece'de hırsızlık yaptığı iddia edilen kişiyi yakalayan vatandaşlar, meydan dayağı attı. Küçükçekmece İnönü mahallesinde hırsızlık yaptığı iddia edilen bir kişi mahalleli tarafından fark edildi. Yakalanacağını anlayan hırsız kaçmaya çalıştı. Bu sırada hırsızın kaçtığını gören vatandaşlar ise kovalamaya başladı.
Kısa süren kovalamacanın ardından hırsız bir sokakta yakalandı. Hırsızı yakalayan vatandaşlar meydan dayağı attı. Öfkeli vatandaşların elinden kurtulmaya çalışan hırsız başarılı olamadı. Olay yerine gelen polis ekipleri, hırsızı gözaltına aldı. Yaşananlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde yakalanan hırsız yere yatırılıyor. Bu sırada hırsızı yakalayan vatandaşlar tekme ve yumruklarla hırsıza vuruyor.
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