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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu

Mahalleli, gün içinde kara saplanan 4 ambulansın yardımına koştu

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Mahsur Kaldı Kar Kalınlığı Karya Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Ambulansın traktöre bağlanması
-Ambulansın traktörle çekilmesi
-Mahalle muhtarının açıklaması

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya’nın Karasu ilçesinde aynı bölgede dördüncü ambulansın mahsur kalması sonrasında mahalle halkı teyakkuza geçti. Kara saplanan ambulans ise traktör ile kurtarıldı. Alınan bilgiye göre, Karasu ilçesi Kurudere Mahallesi Acıelma mevkiinde meydana geldi. Yoğun kar yağışı nedeniyle Kurudere Mahallesi’nde dördüncü ambulans yolda mahsur kaldı. Mahalleye H.M. isimli hastayı almak üzere göreve çıkan sağlık ekipleri, yoğun kar yağışı sebebiyle kara saplanarak yolda kaldı. Mahallede adeta nöbet halinde olan muhtar Hasan Emanet ve mahalle sakinleri, gün içinde çıkardıkları üç ambulansın ardından dördüncü ambulansı da traktör ile çekerek bulunduğu yerden çıkardı. Ambulansı traktör yardımıyla kurtardıklarını belirten Kurudere Mahallesi Muhtarı Hasan Emanet, “Traktör ile destek vererek ambulansı çıkardık. Burada kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetre civarında. Kar temizleme aracıyla yollarımız bugün üç kez açıldı. Fakat tekrar buz tutmaya başladı” dedi.
(EA-
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