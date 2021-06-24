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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Mahalleli damadı yumurta yağmuruna tuttu

Mahalleli damadı yumurta yağmuruna tuttu

-Damadın başında yumurta kırılmasından görüntü

( AFYON KARAHİSAR - ÖZEL)- Damadın kafasında koli koli yumurta kırıp evine uğurladılar- Adeta menemen tavasına çevrilen damat yıllardır süre gelen geleneğin kurbanı oldu AFYON KARAHİSAR

Yağmur Karahisar Yasaklar Normalleşme Saldırı 


- Afyonkarahisar’da bir beldede yıllardır süre gelen geleneğin son kurbanı dünya evine girmeye hazırlanan Hamza Kuyun isimli damat oldu. Damadı en mutlu gününde yalnız bırakmayan arkadaşları gelinle eve gitmeye hazırlanan damadın kafasında koli koli yumurta kırdı. Kısmi normalleşme süreciyle birlikte dünya evine girmeye hazırlanan çiftler Afyonkarahisar’da kendi örf ve adetlerine göre düğünlerini yapıyor. Afyonkarahisar’ın Büyükkalecik beldesinde de yasaklardan dolayı uzun süredir düğün yapmayı bekleyen Havva Nur ve Hamza Kuyun çifti, beldede eş, dost ve arkadaşlarının katılımıyla bir düğün merasimi düzenledi.
Düğün merasimi boyunca arkadaşlarıyla birlikte gönlünce eğlenen damat Hasan Kuyun, düğün sonrası her şeyden habersiz gelinin koluna girip hayat arkadaşını arabadan indirdiği sırada büyük bir şok yaşadı. Damada bir anda yumurta fırlatarak saldıran arkadaşları koli koli yumurtayı başında boca etti. yumurta saldırısıyla neye uğradığını şaşıran damat sadece yüzünü korumakla yetinebildi. Normal hayatta büyük protestolarda rastlanılan bu görüntülerin beldede yıllardır süre gelen bir gelenek olduğu belirtildi. (HK-GC-Y)
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