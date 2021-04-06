Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
‘Mahallede kavga var’ diye çağrılan polislere pasta sürprizi

‘Mahallede kavga var’ diye çağrılan polislere pasta sürprizi

Gençlerin mahalleye gelen polisleri pastayla karşılamaları

Kutlay Polis Kamera Cep Telefonu Grup Genç 

-Polis haftasını kutlamaları
-Müzik eşliğinde bir süre oyun oynamaları
- Mahalle sakininin amaçlarını anlatması

( AMASYA ) AMASYA

- Amasya Savadiye Mahallesi’nde bir grup genç Polis Haftası nedeniyle sürpriz hazırladı. ‘Kavga var’ ihbarıyla mahalleye gelen polisler gençlerin pasta sürpriziyle karşılaştı. Gençler, '155 Polis İmdat' hattını arayıp mahallede kavga olduğu ihbarında bulundu. Kavgaya müdahale etmek için yönlendirilen polisler karşılarında ellerinde pasta ile bekleyen gençleri görünce önce şaşırdılar sonra teşekkür ettiler. Halkın güvenliğini sağlamak için görev yapan polislerin haftasını kutlayan gençler ardından polisler maske ve sosyal mesafe kuralına da dikkat ederek bir süre müzik eşliğinde oynadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Mahalle sakinlerinden Ramazan Asarkaya, "Bu zorlu süreçte görev yapan polislerimize bizler de bu sürprizi yaptık. Gençlerimiz dün olduğu gibi bugün de polisimizin yanında” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement