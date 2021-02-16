-kavga görüntüleri



( İSTANBUL - ÖZEL) Mahalle savaş alanına döndü... Esenyurt'ta park kavgasında sopalar havada uçuştu- Park yüzünden çıkan kavgada iki grup silah ve sopalarla birbirine girdi- Kavgada iki kişi yaralandı İSTANBUL



- Esenyurt'ta yaşanan park kavgası ortalığı savaş alanına çevirdi. Tekme tokat ve sopanın kullanıldığı kavgada, taraflardan biri havaya ateş açtı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre olay 14 Şubat akşamı Pınar Mahallesi'nde bir ekmek fırınının önünde yaşandı. Araçlarını fırın önüne park eden şahıslarla, fırını işleten Turgay Y. ve Güntay Y. isimli kardeşler arasında tartışma çıktı. Park tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Tekme tokat ve sopaların kullanıldığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada darp edilen kardeşlerden Turgay Y fırına giderek kasada bulunan ruhsatsız silahını aldı. Turgay Y. havaya ateş ederek karşı tarafı korkutmaya çalıştı. Turgay Y. yaşanan arbede sırasında kasada bulunan 30 bin TL'nin de çalındığını iddia etti. Büyük korku yaşayan mahalleli polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri Güntay ve Turgay Y.'nin ifadelerine başvurdu. Olaya karışan zanlılar da kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalandı. (ÖFA



loading...