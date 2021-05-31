Mahalle sakinlerinden cami temizliği

-Temizlikten görüntü

-Röportaj

-Cami içinden görüntü

-Çalışanlardan görüntü



( HAKKARİ ) HAKKARİ



- Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki vatandaşlar, gönüllü olarak mahallesi camisini temizledi. Esenyurt Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar, koronavirüs nedeniyle el ele vererek mahalledeki camiyi gönüllü olarak silip süpürdüler. Yoğun bir çaba harcayan mahalle sakinleri, korona virüsün bitmesini temenni ederek tekrardan camilerin dolmasını dilediler. Gönüllü olarak cami temizliği yaptığını belirten Ferdi İrdem, “Yaklaşık 30 kişi gönüllü bir şekilde bir araya gelerek camimizin çevresini ve içini temizledik. Yavaş yavaş korona virüsün azalmasıyla camilerimizin tekrardan dolmasını ve aynı şekilde okullarımızın açılmasını umut ediyoruz” dedi.

Cami temizliğini Allah rızası için yaptıklarını ifade eden Diyar Kızıldoğan da, “Camimizi baştan sona temizledik. Yaklaşık 30 kişilik bir ekip olarak bunu yaptık. İnsanlarımız camiye girmeyi çok özledi. Bizde bu vesile ile camimizi temizledik. Bu davranışımızın herkese örnek olmasını istiyoruz. Okullarımızı da temizleyeceğiz ve bir an önce dolmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı. Murat Duru ise mahalle sakinleri olarak bir araya geldiklerini söyleyerek, “Korona virüsün azalmasıyla bizde camilerimizin tekrardan dolması için temizlemeye geldik. Vatandaşlarımızın ve imamızın desteği ile hep birlikte camimizin her tarafını temizledik. Camilerimizin eskisi gibi dolmasını istiyoruz” şeklinde konuştu.



