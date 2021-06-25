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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı

Mahalle muhtarının ihbarı birçok hayvanın hayatını kurtardı

kurtarılan hayvanlardan görüntüler

( ANKARA ) ANKARA

Kaçak Kaçak Hayvan Altın Harekete Geç Hayvan 


- Ankara’nın Sincan ilçesindeki kaçak hayvan üretim merkezine mahalle muhtarının ihbarı üzerine baskın düzenlendi.
Baskında kurtarılan çok sayıda hayvan ise koruma altına alındı. Olay, Sincan ilçesinde bulunan Destan Sokak’ta meydana geldi. Sokaktaki bir mekanda kaçak hayvan üretimi yapıldığını gören mahalle muhtarı polise ihbarda bulundu. Olay üzerine harekete geçen ekipler söz konusu yere yaptıkları baskında; 5’i yavru olmak üzere 10 cins kedi, çok sayıda ördek, balık ve 8'i yavru olmak üzere Boxer, Pincher, Chivava cinsi 11 köpeği kurtararak koruma altına aldı. Olay hakkında ise adli işlem başlatıldı. Durumdan haberi olan çok sayıda hayvansever de olay yerine gelerek destekte bulundu.
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