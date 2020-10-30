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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
- Mahalle muhtarı istirmar iddiasıyla tutuklandı

- Mahalle muhtarı istirmar iddiasıyla tutuklandı

Tokat’ta cinsel istismar iddiası ile suçlanan muhtarın sağlık kontörlünden geçirilmesi

Karantina Tutuklama Kararı Cinsel İstismar Trol 

-Muhtarın yüzünü maske ile gizlemesi
-Basın mensubunun sorusuna cevabı

( TOKAT ) TOKAT

- Tokat’ın Almus ilçesinde mahalle muhtarı 4 erkek çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla sevk edildiği mahkemece tutuklandı. Edinilen bilgiye göre; Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Çevreli Beldesinde meydana geldi. Jandarma ekipleri 48 yaşındaki muhtarı M.K.'yı 4 erkek çocuğuna istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına aldı. İlçe Jandarma komutanlığında ifadesi alınan muhtar M.K, ifadesi alındıktan sonda Almus Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildi. M.K. cinsel istismar suçlaması ile Almus Adliyesine sevk edildi. M.K hakkında çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklama kararı verildi.
M.K., 14 günlük karantina süresinin ardından Çamlıbel T Tipi cezaevine gönderilecek. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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