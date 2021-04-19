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19 Nisan 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Mahalle mahalle geziyor, halkın sorun ve taleplerini dinliyor

Mahalle mahalle geziyor, halkın sorun ve taleplerini dinliyor

-BELEDİYE BAŞKANI ZİYARET DETAY

Allah Erimli 

--BAŞKAN VATADAŞLARLA SOHBET DETAY
--BAŞKAN BİLGİN AÇIKLAMA

( SİVAS ) -- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kentte bulunan mahalleleri ziyaret ederek vatandaşın talep ve sorunlarını yerinde dinliyor SİVAS

- Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin kentte bulunan mahalleleri ziyaret ederek vatandaşın talep ve sorunlarını yerinde dinliyor. Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin pandemi sürecinde toplu organizasyonlar düzenlemekten daha ziyade bireysel görüşmelere ağırlık verdi. Başkan Bilgin, bu kapsamda kentteki mahalleleri ziyaret ederek halkın istek ve taleplerini dinliyor. Başkan Hilmi Bilgin, gezi programına ilk olarak Bahtiyarbostan Mahallesi’nden başladı.
Başkan Bilgin daha sonra Yahyabey Mahallesi’ni ziyaret ederek esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. 65 mahalle ziyaret edilecek Belediye Başkanı Hilmi Bilgin burada yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizin eksikliklerini, taleplerini, beklentilerini yerinde tespit etmek amacıyla haftanın belli günlerinde muhtarlarımızla birlikte esnafımız ve hemşerilerimizle hasbihal ediyoruz. “Mahalleler makamımızdır” sloganıyla başlattığımız bu çalışma sorunları, beklentileri, yapılanları, yapılamayanları yerinde görmek adına verimli oluyor. 65 mahalleyi tek tek ziyaret ederek mahalle sakinlerinin istek ve taleplerini yerinde dinleyeceğiz. Şunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz ki hemşerilerimiz ve esnaflarımız Belediye olarak yaptıklarımızdan gayet memnun. Hemşerilerimize çalışmalara verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra da hep birlikte Sivas için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.
(DK-GF-Y)
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