Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Mahalle bakkalından alışveriş yapıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar

Mahalle bakkalından alışveriş yapıp ihtiyaç sahibi ailelere dağıttılar

Mahalle bakkalından alışveriş yaparken detay

Alışveriş Mahalle Bakkalı Karahisar Rtürk 

-Mahalledeki ihtiyaç sahibi ailelere tadım paketleri dağıtılırken detay
-İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay açıklama

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından mahalle bakkalı kültürünün yaşatılması ve buralardan alışverişin canlandırılması amacı ile bir proje başlatıldı. Mahalle bakkallarından alışveriş yapan AK Partili heyete daha sonra ürünleri mahallelerdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdı. Uluçay, yeni bir proje başlatarak yönetim kurulu üyelerine ‘Mahalle bakkallarından alışveriş yaparak, ihtiyaç sahibi vatandaşların kapısını çalın ve yaptığınız alışverişi ihtiyaç sahibi vatandaşa takdim edin’ çağrısı yaptı. Proje kapsamında Afyonkarahisar merkez Burmalı mahallesinde bulunan bakkallardan alışveriş yapılarak aynı mahalledeki ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçları giderildi. Programa Başkan Uluçay ile birlikte AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz ile il başkanlığı yönetim kurulu üyeleri katıldı.
“Yerel esnafının ve halkımızın yanındayız” AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay proje hakkında bilgi vererek, “Burmalı mahallemizi ziyaret ettik. Yerel esnafımızdan alışveriş yaparak mahallemizdeki ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Afyonkarahisar il teşkilatı olarak bir proje başlattık. Afyonkarahisar’daki bütün yerel esnaflarımızı kalkındırmak adına yerel esnafımızdan alışveriş yaparak yine mahallemizdeki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak adına bir proje başlattık. Bu projeye tüm teşkilatlarımız olarak sahip çıkıyoruz. Her zaman Afyonkarahisar yerel esnafının ve halkımızın yanındayız” diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Elinde Poşetlerle Görüntülenince UtandıElinde Poşetlerle Görüntülenince Utandı
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı