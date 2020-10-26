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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Mahalle arasına kaçan kaçak göçmenleri polis yakaladı

- Mahalle arasına kaçan kaçak göçmenleri polis yakaladı

Göçmenleri taşıyan otobüsten görüntü

Kaçak Göçmen Mülteci Alabalık Sınır Dışı Kışla 

-kalabalıktan görüntü
-yakalanan göçmenden biri otobüse götürülürken
-polislerden görüntü

( NİĞDE ) Mahalle arasına kaçan kaçak göçmenleri polis yakaladı NİĞDE

- Niğde’nin Ulukışla İlçesi Eminlik Gişelerinde durdurulan otobüste Pakistan uyruklu 54 göçmen yakalandı. Yakalanan mülteciler Niğde Göç İdaresi Müdürlüğüne getirilirken İlhanlı Mahallesi Sağlık Ocağı yanında 6 göçmen otobüsten inerek firar etti. Firar eden göçmenler mahalle aralarına dağıldı. Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler mahalle aralarına arama çalışması başlattı. Göçmenler kısa sürede polisler tarafından yakalanarak tekrar otobüse bindirildi. Otobüs daha sonra İl Göç İdaresine götürüldü. Göçmenlerin yapılacak işlemin ardından sınır dışı edileceği bildirildi.
(YE-TB-
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