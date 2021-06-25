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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Mağazalarda dadanarak ‘yankesicilik’ yapan kadın önce kameraya sonra polise yakalandı

Mağazalarda dadanarak ‘yankesicilik’ yapan kadın önce kameraya sonra polise yakalandı

Güvenlik kamera görüntüleri

Alışveriş Ya Sonra Gözaltı Hırsız Cep Telefonu 

-yankesicilik olayları
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- İstanbul Beylikdüzü’nde, mağazalarda “yankesicilik” yöntemiyle hırsızlık yapan kadın, polis tarafından yakalandı. Kadının daha önce de aynı suçtan çok sayıda suç kaydının olduğu ortaya çıkarken yankesicilik anları ise kameralara yansıdı. Beylikdüzü’ndeki alışveriş merkezlerindeki (AVM) mağazalarda alışveriş yapan kişilerin çanta ve cüzdanlarını “yankesicilik” yöntemi ile çalan bir kadın ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. İlçede 3’ü yabancı uyruklu 11 kişiden bugüne kadar 9 cep telefonu, 2 çanta ve 2 para dolu cüzdan çalan kadının yakalanması için çalışma başlatan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli kadının eşkalini güvenlik kamera kayıtlarından tespit etti. Kamera görüntülerinin incelenmesi ve yapılan detaylı araştırmalar sonunda “yankesicilik” olaylarını gerçekleştiren kadının 29 yaşındaki G.S. olduğu anlaşıldı. Polis, yapılan takibin ardından G.S.’yi önceki gün akşam saatlerinde Beylikdüzü Atatürk Caddesi üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan kadın yankesici ile ilgili yapılan araştırmalarda “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan aranma kaydı bulunduğu belirlenirken, 11 ayrı suç kaydı tespit edildi. Karakola götürülen şüpheli, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan kadının mağazalarda gerçekleştirdiği “yankesicilik” yöntemi ile hırsızlık vakaları, işyerlerindeki güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde, G.S. adlı kadının mağazalardaki yerli ve yabancı müşterilerin çanta, ve cüzdanlarını çaldığı anlara ilişkin kayıt yer alıyor.
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