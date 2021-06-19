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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Magandanın 16 el ateş edip 2 günlük gelini boynundan vurduğu anlar ortaya çıktı

Magandanın 16 el ateş edip 2 günlük gelini boynundan vurduğu anlar ortaya çıktı

-Saldırı anının güvenlik kamerası kaydı

Kız Arkadaş Kamera Güvenlik Kamerası Genç Kadın Saldırı 

--Yaralanan genç kadının nişan ve düğün fotoğrafları

( DENİZLİ ) -- Magandanın trafikte tartıştığı ve içerisinde 2 kişinin bulunduğu araca peş peşe ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı DENİZLİ

- Denizli’de trafikte tartıştığı cipe 16 el ateş ederek, daha 2 gün önce evlenen genç kadını boynundan vuran maganda, güvenlik kameralarına yansıdı. Genç kadını boynundan yaralayan magandanın rahat tavırları tepki topladı. Pamukkale ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana gelen olayda, trafikte makas atarak ilerleyen İbrahim T., sözlü tartışmaya girdiği Önder K. ve yanında yolcu olarak bulunan Eda G.Ü'nün içerisinde bulunduğu cipe 16 el ateş etti. Çevreden gelip geçen diğer araç ve yayalara aldırış etmeden ardı ardına tetiğe basan maganda, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi kız arkadaşıyla birlikte lüks aracına binerek bölgeden uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunların 1 tanesinin isabet ettiği Eda G.Ü., boynundan yaralanırken; sürücü Önder K. ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Yaralı genç kadının sağlık durumunun iyi olduğu saldırı, bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde trafikte tartışan iki aracın yol kenarında durduğu, içerisinde 2 kişinin bulunduğu cipin hareket etmeye başladığı anlarda lüks aracından inen magandanın peş peşe tetiğe bastığı ve daha sonra kız arkadaşıyla birlikte araçlarına bindikleri anlar yer aldı. Magandanın ani saldırısıyla hayatının şokunu yaşayan Eda G.Ü’nün 30 Eylül 2020 tarihinde Ferdi Ç.Ü. ile nişanlandığı ve saldırıdan 2 gün önce 16 Haziran Çarşamba tarihinde ise nikah kıyarak dünya evine girdiği öğrenildi. (MB-
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