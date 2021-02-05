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05 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Maganda kurşunu ile ölen Büşra için sahaya çıktılar

Maganda kurşunu ile ölen Büşra için sahaya çıktılar

Erbaaspor oyuncularının Büşra'nın fotoğrafının olduğu tişörtlerle sahaya çıkması

Alışveriş Hatıra Fotoğrafı Bireysel Silahlanma Mermi 

-Büşra'nın babası ve ablasının sporcularla fotoğraf çekinmesi
-Erbaaspor Kulüp Başkanı Rayif Ünal, röp

- TOKAT

- Erbaaspor, alışverişten eve dönerken başına yorgun mermi isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Hanife Büşra Konyar için sahaya çıktı. 3.lig 3.Grup 18.Hafta maçında temsilcisi Erbaaspor sahasında İçel İdman Yurdu’nu konuk etti. Erbaaspor’lu futbolcular maç öncesi sahaya ‘Seni unutmayacağız Hanife Büşra Konyar ‘yazılı tişörtle çıktı. Maça Büşra’nın babası İbrahim Konyar ve ablası Esma Sezin Konyar davet edildi. Maç öncesi Hanife Büşra’ın babası ve ablası futbolculara başarılar dileyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. "Başka Büşraların canı yanmasın" Erbaaspor Kulüp Başkanı Rayif Ünal, “Erbaaspor camiası olarak Büşra için çok üzüldük. Erbaaspor camiası olarak şahsım adına başka Büşra’ların canı yanmasın bireysel silahlanmaya hayır diyoruz. Büşra’yı unutmayacağız. Camia olarak bireysel silahlanmaya karşıyız” dedi.

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