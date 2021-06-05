MAG-AME olası bir afete karşı hazırlıklarını sürdürüyor



- Muğla'nın Datça ilçesinde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği Acil Müdahale Ekibi (MAG-AME) ilçede olabilecek doğal afetlere karşı eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Belirlenen program dahilinde gece gündüz eğitimlerini aralıksız olarak sürdüren NAG-AME bugünkü eğitimini Datça'nın Hızırşah Mahallesi'nde bulunan 134 metrelik İzban Suyu Kartal Vadisi'nde gerçekleştirdi. Arazi, intikal, tahliye ve yüksekten iple iniş eğitimlerini gerçekleştiren ekipler olası bir afete karşı hazırlıkları gözden geçirdi. Teorik ve pratik bilgilerini pekiştiren Barış Muştu liderliğindeki ekip vatandaşlara yardımına koşmak için çalıştıklarını söyledi.





