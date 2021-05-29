Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MADRİD - İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

MADRİD - İspanya'nın Castellon Limanı'ndaki Türk gemisi yükleme sırasında battı

- Batan yük gemisinden detaylar - Yük gemisinin 5'i Türk, 9 kişilik mürettebatından denize düşen bir Hintli ile bir İspanyol liman çalışanının kaybolduğu, diğerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildiMADRİD (AA) - İspanya 'nın doğusundaki Castellon Limanı'ndaki bir Türk gemisinin yük alımı sırasında battığı, 5'i Türk, toplam 9 kişilik mürettebattan denize düşen bir Hintli denizci ile bir İspanyol liman çalışanının kayıp olduğu bildirildi.
Türkiye'nin Barselona Konsolosluğundan alınan bilgiye göre, "Nazmiye Ana" adlı Panama bayraklı yük gemisi, dün akşam Castellon Limanı'nda yük alım işlemi sırasında denge kaybı yaşayarak alabora oldu.Gemide 5'i Türk olmak üzere, 9 kişilik mürettebat bulunuyordu.İspanyol yetkililerin kaza esnasında denize düşen Hindistan vatandaşı Bhanu Pratao (22) adlı denizci ve 36 yaşındaki İspanyol vatandaşı liman çalışanını robotlarla arama çalışmaları sürüyor.Mürettebattan diğer kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu, Türk vatandaşlarının bugün İstanbul'a gönderilmesinin planlandığı öğrenildi.Barselona Limanı'ndan gelen geminin, Cezayir'in Bejala Limanı'na gitmesi bekleniyordu.

Tello Robotlar İspanya Batın Şili 

İlgili Foto Galeriler
Süper Kupa Madrid'in!Süper Kupa Madrid'in!
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Barcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye KatladıBarcelona Resmen Açıkladı! Arda Turan İkiye Katladı
İspanya -Türkiye Euro 2016İspanya -Türkiye Euro 2016
Gran Canaria-Galatasaray OdebankGran Canaria-Galatasaray Odebank
Barcelona Real Madrid: 1-2 Maç SonucuBarcelona Real Madrid: 1-2 Maç Sonucu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement