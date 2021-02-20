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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MADRİD - İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde

MADRİD - İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri beşinci gününde

- Güvenlik güçlerinin gösteriye gelenlerin üzerlerini araması - Protestocu gruptan görüntüler - Protestocuların sloganlar atması - Dans gösterileriMADRİD (AA) - İspanya ’da tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlayan gösteriler 5. gününde devam etti. Başkent Madrid'de bir grup gösteri düzenledi.
Polis geniş güvenlik önlemleri aldı.

İspanya Irak 

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