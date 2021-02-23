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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
MADRİD - İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 7. gününde sakin geçti

MADRİD - İspanya'da tutuklanan rap sanatçısı Hasel'e destek gösterileri 7. gününde sakin geçti

- Protesto gösterilerinden görüntüler - Protestoculardan görüntüler - Polis ekiplerinin güvenlik önlemleri alması - Protestocuların polise taş ve şişe atmalarıMADRİD (AA) - İspanya 'da hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı 16 Şubat'ta tutuklanan rap sanatçısı Pablo Hasel'in serbest bırakılması talebiyle başlatılan gösteriler 7. gününde sakin geçti.Aşırı sol görüşlü grupların çağrısıyla yapılan izinsiz gösteriler, Katalonya bölgesinin Barselona, Girona, Lleida ve Tarragona kentlerinde organize edildi.Gösteriler özellikle ilk 5 günde şiddet ve vandallıkla öne çıkarken, dün ve bugün daha sakin geçti.Barselona'da kent merkezinde yürüyen yaklaşık 700 kişi, "Hasel'e özgürlük" sloganları attı.Göstericilerden birkaçı polis araçlarına ve bir karakola uzaktan taş ve şişe atarken, güvenlik güçleri bu küçük provokasyonlara müdahale etmedi.Ayrıca Tarragona'da bir grup, Kral 6. Felipe'nin fotoğrafını yaktı.Katalonya'daki gösterilerde bu akşam gözaltına alınan olmazken, gösterilerin ilk 6 gününde 109 gösterici gözaltına alınmış, aralarında polisin de olduğu 90'dan fazla kişi yaralanmıştı.Diğer yandan İspanyol basını, gösterilerdeki şiddet ve vandallıktan dolayı sadece Barselona kentindeki zararın yaklaşık 1 milyon avroyu bulduğunu yazdı.Twitterda ve şarkılarında kullandığı bazı ifadelerden dolayı terörizmi yüceltmek, Krala ve devletin kurumlarına hakaretten 9 ay hapis cezası alan Hasel, 16 Şubat'ta cezaevine konulmuştu.Hasel, bir davada şahidi tehdit ettiği iddiasıyla hakkındaki başka bir suçlamadan da 2,5 yıl hapis cezası aldı.İspanyol rap sanatçısının cezaevine girmesi ülkede demokrasi ve ifade özgürlüğü tartışmalarını başlatırken, sol koalisyon hükümetinin ortakları arasında da görüş ayrılığına neden oldu.

Güvenlik Güçleri İzinsiz Gösteri Hapis Cezası İfade Özgürlüğü Provokasyon 

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