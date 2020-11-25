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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
MADRİD - İspanya'da taksicilerden Kovid-19 önlemlerine karşı eylem

MADRİD - İspanya'da taksicilerden Kovid-19 önlemlerine karşı eylem

- Yol ortasında bekleyen taksilerden detaylar - Taksicilerin protesto için kent merkezinde turlamasıMADRİD (AA) - İspanya 'nın başkenti Madrid'de taksiciler, Kovid - 19 salgınında alınan önlemler nedeniyle işlerinin ve gelirlerinin düştüğünü belirterek, sektöre yönelik yardımların arttırılması talebiyle kent merkezinde turlayarak eylem yaptı.

Protesto İspanya Başkent 

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