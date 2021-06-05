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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
MADRİD- İspanya'da jandarma çalışanları sosyal haklarının genişletilmesi talebiyle meydanlara indi

MADRİD- İspanya'da jandarma çalışanları sosyal haklarının genişletilmesi talebiyle meydanlara indi



: - Sol Meydanı'nda toplanan göstericilerden detaylar - Gösteri sonunda manifesto okunmasıMADRİD (AA) - İspanya'da İçişleri ve Savunma Bakanlıklarına bağlı Jandarma Kurumunun çalışanları, sosyal haklarının iyileştirilmesi talebiyle ülke genelinde protesto gösterisi yaptı.Gösterilerin en yoğun olduğu başkent Madrid'de, Sol Meydanı'nda toplanan jandarma çalışanları, sosyal ve ekonomik haklarının, ülkedeki diğer bir güvenlik kurumu olan polis teşkilatının çalışanlarıyla eşit duruma getirilmesini istedi.İspanyol bayrakları taşıyan jandarmalar, "Daha fazla böyle gitmez" şeklinde slogan atarak "Adil çalışma saati", "Maaş düzenlemesi", "Çalışma haklarında adalet" yazılı pankartlar taşıdı.Jandarma çalışanları ayrıca, mesai saatlerinde düzenleme, örgütlenme hakkı ve askeri ceza kanununun kendilerini kapsayan ve siyasi söylemlerde hapis cezası içeren maddelerinde değişiklik talep ederek personel ve teknik ekipman eksikliklerinin giderilmesini istedi.Gösteri sonunda okunan manifestoda, sol koalisyon hükümetine ve mecliste temsil edilen siyasi partilere, "güvenlik kurumları arasındaki ayrımcılığı kaldırın, sosyal adaleti sağlayın" mesajı verildi.

Siyasi Partiler Siyasi Parti Hapis Cezası Polis Teşkilatı Sosyal Adalet 

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