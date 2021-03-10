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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Madrid'de hasta ilk kabul doktorları süresiz greve başladı

Madrid'de hasta ilk kabul doktorları süresiz greve başladı

- Eylemden detaylar - Sağlık personelinin konuşmasıMADRİD - İspanya 'nın başkenti Madrid'de görev yapan hasta ilk kabul doktorları, personel eksikliği, Kovid - 19'dan aşırı yoğunluk, düşük maaş ve özerk yönetim tarafından verilen vaatlerin tutulmaması gerekçesiyle greve başladı.
Madrid'in Chamberi mahallesinde bir grup doktor, grev dolayısıyla eylem yaptı.

Grev İspanya Başkent 

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