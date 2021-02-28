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28 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Madensuyu yüklü tır devrildi, tonlarca madensuyu araziye saçıldı

Madensuyu yüklü tır devrildi, tonlarca madensuyu araziye saçıldı

Kaza yerinden detay görüntüler

Tarım Karahisar Polis Ekipleri Tarım Arazisi Direksiyon 

-devrilen şişelerden görüntü
-polis ekipleri
-detay

( AFYON KARAHİSAR) AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde kontrolden çıkan madensuyu yüklü tır tarım arazisine devrildi. Kazada tonlarca madensuyu araziye saçılırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza, Afyonkarahisar-Konya karayolu Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Süleyman Ş., idaresindeki 49 AAK 411 plakalı tır Bolvadin Sanayi kavşağına geldiği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonu yoldan çıkarak devrildi. Tır sürücü kazayı yara almadan atlatırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Devrilen tırın dorsesindeki tonlarca madensuyu ise tarım arazisine saçıldı. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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