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5 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Madenden su motoru çalan şüpheliler yakalandı

Madenden su motoru çalan şüpheliler yakalandı

Su motoru şüphelilerin adliyeye sevk edilmesi

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

Adli Kontrol Jandarma Akalan Kiralık Araç Irak 


- Eskişehir'de bir madenden su motoru çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Mihalıççık ilçesi Karaçam Mahallesinde bulunan bir madenden 18 bin liralık su motoru çalındığı ihbarını alan JASAT Dedektif Timleri olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonrasında Ankara'nın Polatlı ilçesinde oturdukları tespit edilen 3 şüphelinin olayı gerçekleştirdiği belirlendi. Ekipler tarafından yapılan çalışmada D.S., ile F.R.K. kısa sürede yakaladı. Yakalanan, şüphelilerin kiralık araçla olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şüphelilerin çaldıkları 18 bin liralık su motorunu 5 bin lira karşılığından sattıkları tespit edildi. Su motorları satıldıkları yerden alınarak, maden işletme yetkililerine teslim edildi. Öte yandan işlemleri tamamlanan 2 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Diğer zanlıyı arama çalışmaları ise devam ediyor.
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