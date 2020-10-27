-Ayşe teyzenin mani okuması ve konuşması

-Recep Gökçe ile oğlu Tezcan Gökçe'nin mezarları

-Duygu Gökçe'nin babasının mezar taşını silmesi

-Duygu Gökçe ile röp.

-Duygu Gökçe'nin mezar taşının yanına kuşlar için ekmek bırakması



( KARAMAN - ÖZEL) Madende oğlunu, Covid-19'dan eşini kaybeden Ayşe Gökçe: "Gittiler hep, beni götürmediler”- Karaman'ın Ermenek ilçesinde 27 Ekim 2014 tarihinde meydana gelen maden faciasının üzerinden 6 yıl geçerken, ailelerin acısı tazeliğini koruyor KARAMAN



- Karaman’ın Ermenek ilçesindeki maden faciasında oğlu Tezcan Gökçe’yi, 30 gün önce de eşi Recep Gökçe’yi kaybeden Ayşe Gökçe, ”Gittiler hep, beni götürmediler” diye konuştu.

Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Güzelyurt beldesinde 28 Ekim 2014 yılında yaşanan ve 18 madencinin hayatını kaybettiği maden faciasının üzerinde 6 yıl geçerken, ailelerin acıları hala tazeliğini koruyor. “Gittiler hep, beni götürmediler” Yırtık ayakkabılarıyla oğlunun cenazesine katılarak gündem olan eşi Recep Gökçe gibi kendisi de "Oğlum yüzme bilmezdi, suyun içinde ne yaptı’’ sözleriyle maden faciasının simge isimlerinden birisi olan 81 yaşındaki Ayşe Gökçe’nin acısı ikiye katlandı. Maden faciasında oğlundan sonra 30 gün önce de eşi Recep Gökçe’yi korona virüsten kaybeden Ayşe teyze, yalnız başına kaldı. Evinin yakınlarında kurutmalık elma doğrayan Ayşe Teyze komşularına yardım ettiğini belirtti.

Kendisiyle görüşmeye gelen gazetecilerle sohbet eden Ayşe Gökçe bir ara muhabirlere, "Armut dalda sallanır, yere düşer ballanır, oğlanlar vali olsa, yine kızlara yalvarır" manisini söyledi.



Boş vakitlerinde komşularına yardım eden Ayşe teyze, oğlunu ve eşini özlediğini belirterek, “Özlemem mi, yavrumu nasıl özlemem, oğlum bırak şu ocağı dedim, anam böyle ne yapayım' dedi.

Üç gün geçmedi böyle oldu. Gittiler hep beni götürmediler’’ diye konuştu.

“Babası ve dedesinin mezarını ziyaret ederek dua ediyor” Maden faciasında babası Tezcan Gökçe’yi kaybeden 11 yaşındaki Duygu Gökçe, hem babasını hem de dedesini özlediğini söyledi.



Sık sık babasının mezarına gelerek fotoğrafı bulunan mezar taşını sildiğini ve dua ettiğini belirten Duygu Gökçe, “Öğretmenini çok sevdiği için büyüdüğünde öğretmen olmak istediğini belirtti.

Duygu, dedesi Recep Gökçe ile babası Tezcan Gökçe için dua ettikten sonra kuşların yemesi için mezar taşının kenarına ekmek kırıntıları da bıraktı. (ZB-MD-FM-



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