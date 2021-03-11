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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Madenci cinayetinde katil evlat çıktı

Madenci cinayetinde katil evlat çıktı

Olay yerinden görüntüler

Sosyal Medya Silahlı Saldırı Maden İşçisi Cinayet Saldırı 

-Baba oğulun görüntüleri

( ZONGULDAK )- "Gölgesi yeter" dediği babasını öldürdüğünü polise itiraf etti ZONGULDAK

- Zonguldak’ta evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K.'nın (20) öldürdüğü ortaya çıktı. Zonguldak’ın Kilimli İlçesinde Karadın Mahallesi'nde evinin önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren maden işçisi Yalçın Karadöngel’in hayatını kaybetmesinin ardından olayla ilgili soruşma başlatan Zonguldak Emniyeti, şüpheli olan Yalçın Karadöngel'in oğlunu gözaltına aldı. E.K.' nin, polise verdiği ifadede suçu itiraf ettiği öğrenildi. Çapraz sorguya alınan E.K., çelişkili ifadeler verince suçunu itiraf etti. Hayatını kaybeden maden işçisi Yalçın Karadöngel'i (43) oğlu E.K., sosyal medya hesabından 'Baba candır, gölgesi yeter' paylaşımında bulundu. Öte yandan maden işçisinin oğlu E.K. ile birlikte ilçede eşya satışı yaptıkları iş yerinin bulunduğu öğrenildi. Emniyette suçunu itiraf eden E.K., güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. E.K.'nın adliyedeki sorgusu sürüyor.
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