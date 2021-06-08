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8 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Maden ocağında korkunç ölüm

Maden ocağında korkunç ölüm

MALKARA DEVLET ACİL 112 DETAY

Adli Tıp Maden Ocağı Sağlık Ekipleri Adli Tıp Kurumu Kamyon Şoförü 

-ÖLEN KAMYON ŞOFÖRÜ HÜSEYİN DEMİR'İN FOTOĞRAFI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde park ettiği kamyonetten indiği sırada bir anda hareket eden kamyonetin altında kalan şoför hayatını kaybetti. Olay, gece yarısı Doğanköy Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. İddiaya göre, Hüseyin Demir (61), kullandığı kamyoneti döküm sahasına park etti. Demir, araçtan ayrıldığı sırada bir anda hareket eden aracın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kamyon şoförü Hüseyin Demir’in hayatını kaybettiğini belirledi. Demir’in cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi işlemleri için adli tıp kurumuna sevk edildi. Olayla ilgili kamyon sahibi olduğu tespit edilen M.R.M. isimli şahıs jandarma ekiplerince gözaltına alındı. (HT-
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