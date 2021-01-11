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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

Maden ocağında iş kazası: 1 işçi yaşamını yitirdi

- morg önü

Vagon İş Kazası Cenaze Maden Ocağı Maden İşçisi 

-- ailenin feryadı
-- işçinin fotoğrafı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta TTK'ya ait maden ocağında meydana gelen iş kazasında ağır yaralanan işçi hayatını kaybetti. Türkiye Taşkömürü Kurumu Karadon müessese müdürlüğü Gelik İşletme müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında iş kazası meydana geldi. Gece saat 00:00 ila 08.00 vardiyası arasında meydana gelen iş kazasında 34 yaşındaki Ramazan Toprak isimli işçi iki vagon arasına sıkıştı. 05.30 sıralarında yaşanan olayda sıkıştığı yerden çıkarılan maden işçisi kuyu başına getirildi.
Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılan işçinin yakınları acı haberle yıkıldı. 2006 yılında maden ocağına kurayla girdiği öğrenilen işçinin -460 kodunda meydana gelen olayda Ramazan Toprak isimli İşçinin evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. İşçinin yakınları morg önünde sinir krizleri geçirirken Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil ve yönetim kurulu üyeleri de morg önüne gelerek aileye taziyede bulundu. Maden işçisinin cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından Çaycuma ilçesine bağlı Karapınar beldesinde toprağa verileceği öğrenildi. Öte yandan geçen 29 Aralık günü TTK'ya bağlı maden ocağında Soner Dağlıoğlu isimli işçi de vagona sıkışarak hayatını kaybetmişti. (OA
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