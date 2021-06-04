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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

Maden ocağında hafriyat kamyonu devrildi: 1 yaralı

HASTANEYE KALDIRILAN YARALI

Maden Ocağı Hafriyat Kamyonu Kamyon Şoförü 

-OLAY YERİ FOTOĞRAFLARI

( TEKİRDAĞ ) TEKİRDAĞ

- Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir maden ocağında hafriyat kamyonunun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza, Evrenbey Mahallesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden ocağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ö. idaresindeki hafriyat kamyonu, damperli dorsenin kaldırıldığı esnada devrildi. Kazada yaralanan kamyon şoförü G.Ö. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
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