Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
- Maden ocağında göçük: 2 yaralı

- Maden ocağında göçük: 2 yaralı

ZONGULDAK

Acil Servis İlk Müdahale Hastane Maden Ocağı Maden İşçisi 

-
-- Ambulanslar, acil servis
-- Hastane detayı

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na ait maden ocağında iki maden işçisi göçükte yaralandı. İşçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Edinilen bilgiye göre olay Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik İşletme Müdürlüğü'ne bağlı maden ocağında meydana geldi. Yerin 260 ila -360 kodları arasında göçüğün meydana geldiğini fark eden işçiler olay yerinden hızlıca uzaklaştı. Ancak işçilerden Ali Köroğlu ve Samet Uslucuk yaralandı. İşçiler ilk müdahalenin ardından kuyu başına çıkartıldı. Sağlık durumları iyi olan iki işçi, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. İşçilerin hastanedeki tedavisi sürüyor. (OA
loading...
İlgili Foto Galeriler
İşte Manisa Soma'daki Yaşam Odalarıİşte Manisa Soma'daki Yaşam Odaları
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Ünlü İsimlerden Soma MesajıÜnlü İsimlerden Soma Mesajı
Spor Dünyasından Taziye MesajlarıSpor Dünyasından Taziye Mesajları
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı